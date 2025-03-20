TBSの安住紳一郎アナウンサー（51）が20日、メインキャスターを務める朝の情報番組「THETIME，」（月〜金曜前5・20）に出演。18、19日に東京ドームで行われた大リーグの開幕シリーズ「東京シリーズ」について言及した。大谷翔平投手（30）、山本由伸投手（26）、佐々木朗希投手（23）が所属するドジャースと、今永昇太投手（31）と鈴木誠也内野手（30）が所属するカブスが激突。大谷は第2戦で今季第1号本塁打をマークした