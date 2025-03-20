女優の佐々木希が１９日までに自身のＳＮＳを更新し、ドラマのオフショットを披露した。放送中のＴＢＳ系連続ドラマ「地獄の果てまで連れていく」（火曜・午後１１時５６分）で主演を務める佐々木。インスタグラムを更新し、「麗奈じゃないよ、凪咲だよこの前のインスタライブで会えて嬉しかったな凪咲はドラマの撮影もそれ以外のお仕事も沢山しているのに、いつも笑顔で可愛くて、周りの方々への気遣いもできる！本当によ