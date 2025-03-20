昭和42年（1967）3月、熊本市にある子飼橋（こかいばし）の歩道取り付け工事の映像です。当時の子飼橋は2車線のみの道路橋で、幅7.2ｍに車と人が混在する大変危険な状態でした。そこで橋の片側に歩道を取り付ける工事が進められました。当時ニュースはこう伝えています。 【写真を見る】子飼橋 歩道取り付け工事すすむ（熊本市）【昭和42年・1967】～RKKニュースミュージアム～熊本 「熊本市の