Jarrett RenshawTrevor Hunnicutt[１９日 ロイター] - トランプ米大統領は１９日、国内のエネルギー生産拡大を目指す中、石油業界の幹部をホワイトハウスに招いて会談した。トランプ氏が１月の就任以降、石油・ガス業界の幹部と直接会談するのは初めて。会談後、バーガム内務長官とライト・エネルギー長官は、米国のエネルギー支配の推進、許可プロセスの改革、人工知能（ＡＩ）分野で中国と競争するために米国の送電網を強