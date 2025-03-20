全国的な米不足、高騰が続く中農機具を販売する新潟市の企業が県フードバンク連絡協議会に県産米を贈りました。農機具を販売する新潟市の企業が19日、県フードバンク連絡協議会へ南魚沼産コシヒカリと新之助の精米合わせて２トンを寄付しました。県内では約1万世帯のひとり親家庭や生活困窮世帯が登録しているフードバンクですが、異常気象や価格の高騰などによりコメが不足していたと言います【県フード