◆２０２６年北中米Ｗ杯アジア最終予選▽第７戦日本―バーレーン（２０日、埼玉スタジアム）◇日本のＷ杯決定条件 日本はきょう２０日のホーム・バーレーンに勝つとＣ組２位以上が確定。８大会連続のＷ杯出場が世界最速で決まる。日本がＷ杯に出場するパターン（１）バーレーンに勝利すれば他の試合結果に関係なく出場決定。バーレーンに引き分けた場合は…（２）オーストラリアがインドネシアに勝利または引き分