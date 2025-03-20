タレントのベッキー（41）が19日深夜放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。この日共演した芸人たちとの“共通点”を明かした。お笑いコンビ「紅しょうが」の稲田美紀とお笑いコンビ「スカチャン」のヤジマリー。とともに出演。ベッキーは「急すぎません？この3人。異色すぎ」と意外な組み合わせにツッコミ。稲田も「すごいメンバーですよね」と驚きの声を上げつつ、「いや、ベッキーさんはテレ