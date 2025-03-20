◇第97回選抜高校野球大会第3日1回戦山梨学院―天理（2025年3月20日甲子園）昨春の選抜で8強入りした山梨学院は天理と初戦を戦う。身長1メートル94の投打二刀流として注目の山梨学院・菰田陽生（こもだ・はるき、2年）は「3番・一塁」で甲子園デビューを果たす。スタンド組にも矜持がある。試合前に右翼周辺でキャッチボールを行ったナイン。一塁側アルプス席で見守った遊撃手・武市琉之介（3年）は入部以来、ベンチ入