ロッテは20日、2025年シーズンの開幕を記念し、ホームタウンとして連携している千葉市と協同で、3月22日から順次、本拠地ZOZOマリンスタジアムが位置する幕張新都心エリアに開幕バナーを掲出すると発表した。掲出するバナーは、チームカラーのホワイトとブラックをメインカラーとして、藤岡裕大内野手をはじめ計16人の選手ビジュアルのデザインと、2025シーズンのチームスローガンである「その全ては、勝つために。」が大きく