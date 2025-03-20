【TRIGUN STARGAZE】 2026年 放送予定 TVアニメ「TRIGUN STARGAZE」が2026年に放送決定。ティザービジュアルが公開された。 本作は、内藤泰弘氏によって連載されていたガンアクションマンガ「トライガン」のアニメ化作品。新たなアニメシリーズとして「TRIGUN STAMPEDE」が3Dアニメとして2023年に放送された。今回は完結編として「ロスト・儒來」から2年半後を舞台に、砂漠の惑星