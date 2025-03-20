◇競泳日本選手権第1日（2025年3月20日東京アクアティクスセンター）世界選手権（7月、シンガポール）代表選考会を兼ねて行われ、24年パリ五輪代表の平井瑞希（アリーナつきみ野SC）は予選2種目に登場。女子100メートルバタフライは57秒15の全体1位で午後の決勝進出を決めたが、同100メートル背泳ぎは1分1秒75の全体9位に留まり、B決勝に回った。両レースの間隔は約30分。100メートルバタフライを終えた後、一息つく時間も