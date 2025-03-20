米大リーグ（MLB）・ドジャースの大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希の3ショットが公開され、“ある違和感”に反響が寄せられている。【写真複数】大谷翔平＆山本由伸＆佐々木朗希、疑惑の“背伸びショット”MLB公式サイトの動画コーナー「Cut4」の公式Xは「由伸は翔平と朗希と一緒に写真を撮るためにつま先立ちしなければならなかった」とし、試合後にグラウンドで撮影された3ショットを投稿。3人の仲の良さが伝わってくる写真だ