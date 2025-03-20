タレントの中山秀征が、22日放送のBS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』（毎週土曜後9：00）に出演。数々の番組で司会を務めてきただけでなく、ドラマにバラエティーに活躍し、今年は芸能活動40周年を迎える中山が初めての愛車にまつわる驚きの事実を告白する。【最新番組カット】今見てもカッコイイ…中山秀征”初愛車”の全貌若くして多方面で活躍した中山が、23歳で手に入れた初めての愛車は、1985年にライ