◎全国の天気関東から西日本は広く晴れる予想です。北陸も午後は晴れ間が広がりそうです。北日本も晴れ間はありますが、日本海側を中心に、にわか雪やにわか雨があるでしょう。◎予想最高気温前日より高い所がほとんどで、札幌は6℃。仙台は10℃。東京は14℃。名古屋は13℃。大阪は12℃の予想で、まだ空気がひんやりと感じられそうです。◎週間予報ただ、21日(金)からは気温がぐんぐん上がります。22日(土)以降、関東から西日本は2