アメリカのトランプ大統領とウクライナのゼレンスキー大統領は19日、電話会談を行い、エネルギー関連施設への攻撃を停止する部分的な停戦で合意しました。トランプ大統領は電話会談で、ロシアが受け入れたエネルギー関連施設への攻撃を停止する部分的な停戦について説明し、ゼレンスキー大統領もこれに同意したということです。ホワイトハウスは声明で、ウクライナの原子力発電所についても議論したことを明らかにし、「アメリカが