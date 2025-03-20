オウム真理教による地下鉄サリン事件から３０年となった２０日、現場となった東京メトロの６駅には献花台が設けられ、訪れた遺族らが犠牲者の冥福（めいふく）を祈った。職員２人が犠牲になった霞ヶ関駅（東京都千代田区）では、事件発生とほぼ同時刻の午前８時過ぎ、駅員ら約１０人が黙とう。午前１０時頃には駅助役だった夫・一正さん（当時５０歳）を亡くした高橋シズヱさん（７８）が訪れ、献花台に花を供えた。献花後、