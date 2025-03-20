【モデルプレス＝2025/03/20】アイドルグループ・日向坂46に新メンバーとなる五期生の加入が決定。20日正午、日向坂46の公式YouTubeチャンネル「日向坂ちゃんねる」にて、“大トリ”となる10人目のメンバー「蔵盛妃那乃（くらもり・ひなの）」が公開され、「10人」全員が揃った。【写真】日向坂46新メンバー「五期生」全員揃う◆日向坂46五期生「10人」全員公開五期生オーディションは2024年8月より実施。2025年3月10日、合格した