秋田県庁任期満了に伴う秋田県知事選が20日告示され、いずれも無所属新人で前副知事の猿田和三氏（62）、元自民党県議の鈴木健太氏（49）、元会社員の大久保範夫氏（74）の3人が立候補を届け出た。人口減少対策などが争点になる。投開票は4月6日。自民は猿田、鈴木両氏に支援が分裂して自主投票とした。立憲民主、国民民主、公明、共産、社民各党は猿田氏、日本維新の会は鈴木氏を推す。選挙戦は猿田、鈴木両氏の争いが軸にな