【モデルプレス＝2025/03/20】アイドルグループ・日向坂46に新メンバーとなる五期生の加入が決定。20日正午、日向坂46の公式YouTubeチャンネル「日向坂ちゃんねる」にて、10人目のメンバー「蔵盛妃那乃（くらもり・ひなの）」が公開された。【写真】日向坂46新メンバー「五期生」9人目の姿公開◆日向坂46五期生「松尾桜（まつお・さくら）」公開蔵盛は、大阪府出身の19歳。公開された映像では、特技の「日本舞踊」や「箏」を披露す