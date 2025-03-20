好調が続いてきたアメリカ経済の先行きに不透明感が出ています。中央銀行にあたるFRB=連邦準備制度理事会はトランプ政権の関税引き上げの影響で物価が上昇する一方、景気は減速するという見通しを示しました。アメリカのFRBは19日、2会合連続で利下げを見送りました。これは事前の予想通りでしたが、注目されたのは会合で示した今後の経済見通しです。前回の見通しに比べ、物価上昇率が高まると予想した一方、経済成長率の予測は引