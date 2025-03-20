【モデルプレス＝2025/03/20】ACEesの作間龍斗と女優の山下美月がW主演を務める映画「山田くんとLv999の恋をする」（3月28日公開）に、お笑いコンビ・空気階段の鈴木もぐらの相方・水川かたまりが特別出演することが発表された。【写真】水川かたまり、相方と映画共演実現■空気階段鈴木もぐら＆水川かたまり、コンビで共演本作は、マンガアプリ「GANMA!」（コミスマ株式会社）にて連載中の同名作品の実写版。彼氏に振られたばかり