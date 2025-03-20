岡山中央警察署 JR岡山駅で男性のバッグの中から財布を抜き取ったとして、岡山市北区の大学4年生の男（24）が19日、窃盗（すり）の疑いで逮捕されました。 警察の調べによりますと、男は19日午後2時半ごろ、JR岡山駅のみどりの窓口の券売機の列のすぐ前に並んでいた高松市の会社員の男性（60）のトートバッグの中から、現金約8000円とキャッシュカード1枚などが入った財布を抜き取った疑いが持たれています。