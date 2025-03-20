福岡空港で20日、新しい滑走路の運用が始まりました。記念の第一便として、チャーター機が遊覧飛行しました。■照屋芳樹記者「いま、第2滑走路の離陸、第一便が空へと飛び立ちました。」20日午前8時37分、第2滑走路の運用開始を記念し、第一便として離陸したのは、49人を乗せた日本航空のチャーター機です。熊本や長崎をおよそ1時間半かけて遊覧しました。 ■日本航空福岡空港支店・峯信一支店長「1番