【モデルプレス＝2025/03/20】女優の恒松祐里が、WEST.の7人が主演を務める映画「裏社員。-スパイやらせてもろてます-」（5月2日公開）に出演することがわかった。【写真】恒松祐里、ミニ丈でスラリ美脚披露◆恒松祐里「裏社員。-スパイやらせてもろてます-」ヒロインに決定この度、 ヒロイン・片瀬サクラ役に、映画・ドラマ・舞台・CMと、確かな実力で注目されている俳優・恒松に決定。通常の業務を超えて表では解決できない問題