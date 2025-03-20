【モデルプレス＝2025/03/20】女優・モデル・グラビアアイドルとしてマルチに活動する菊地姫奈が3月20日、都内にて開催された3rd写真集「memory」（講談社）の発売記念会見に出席。グラビアでの強みを自己分析した。【写真】菊地姫奈、美尻際立つ水着ショット◆菊地姫奈、写真集のお気に入りカットは？昨年10月に20歳の誕生日を迎えた菊地。同写真集は「ミスマガジン2020」でミス週刊少年マガジンを受賞するなど鮮烈なデビューを飾