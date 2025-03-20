【モデルプレス＝2025/03/20】歌手の倖田來未が19日、自身のInstagramを更新。新アルバム「LIVE IN METAVERSE 〜THE BEST〜」（26日発売）の衣装姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】倖田來未、美ヒップ強調衣装◆倖田來未、大胆衣装で魅了倖田は「アルバム発売まで後一週間！！」とビジュアル撮影時のオフショットを公開。同アルバムは「2093年12月6日に行われる“未来のBEST LIVE”」がコンセプトとなっており、衣装も近未来