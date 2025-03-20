メジャーリーグの開幕第2戦で、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（30）が今シーズン第1号ホームラン。そして、佐々木朗希投手（23）はメジャーデビューのマウンドです。大谷選手は1番・指名打者で先発出場すると第1打席の初球から打ちにいきました。大歓声が上がり、大きな当たりでしたが、レフトフライに倒れました。その裏、佐々木投手のデビューマウンド。初回からシカゴ・カブスの鈴木誠也選手（30）との直接対決を迎え