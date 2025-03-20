能登半島地震で甚大な被害を受けた石川県の和倉温泉が、防災機能などを強化した独自の復興プランを発表しました。和倉温泉は北陸有数の温泉地ですが、22軒の旅館のうち営業を再開できたのは5軒にとどまっています。崩落した護岸の復旧工事が始まったばかりで、建物の解体などを進めています。地元の若手経営者でつくる協議会は、能登半島復興の牽引（けんいん）役として、安心安全な街づくりを目指した復興プランを発表し