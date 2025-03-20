俳優の安達祐実さんがプロデュースするコスメブランド「Upt（ウプト）」は、薬用美白*美容液「ホワイトグロウセラム[医薬部外品]」と、角質ケア美容液「マイルドピールエッセンス」を、4月11日より、公式ECサイトおよび全国のハンズにて発売します。*メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐこと■美白と角質ケアを叶える2種の美容液「ホワイトグロウセラム[医薬部外品]」は、美白ケアをしながら肌荒れ・ニキビを防止する薬用