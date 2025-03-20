韓国コスメブランドのrom&ndとローソンの共同開発ブランドである&nd by rom&nd（アンドバイロムアンド）は3月28日より、新ライン「Greige（グレージュ）」を、全国のローソン店舗にて発売します。■ベースメイクアイテムなどの6商品がラインナップ同ラインは、30代以上の大人女性向けに、くすみやシミなどの肌悩みをカバーするベースメイクアイテムを中心に展開します。「コンフォートベルベットプレスパウダーファ