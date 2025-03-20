庭木や花の苗などを展示販売する「おおいた人とみどりふれあいいち」が20日から大分県大分市で始まり、早速、多くの人でにぎわっています。 おおいた人とみどりふれあいいち このイベントは大分市などが毎年この時期に開催している春の恒例イベントです。初日の20日はアジサイやクチナシなどの苗木400本が無料で配られ、多くの人が並んで列を作っていました。 ◆苗木をもらった人は「うれしい。父が持っていた畑