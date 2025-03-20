ユニクロは、アーティスティック・ディレクター、クリストフ・ルメール率いるパリのデザインチームが生み出す「Uniqlo U」の2025年春夏コレクションを3月20日（木）より発売します。シンプルでありながら上質な素材と洗練されたデザインが揃うUniqlo Uからの新作ということで、注目している人も多いはず。発売に先駆けて行われた試着会を覗いてみると、オンでもオフでも取り入れたい、着回し力抜群のアイテムが並んでいました。■