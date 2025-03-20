20日は春分の日、彼岸の中日です。大分県大分市の墓地では墓参りをする人の姿が見られました。 大分市の上野ヶ丘墓地公園 大分市の上野ヶ丘墓地公園です。朝から墓参りに訪れる人の姿がありました。訪れた人たちは墓を丁寧に掃除し、花を供えたり、線香をあげたりしたあと先祖に向かって静かに手を合わせていました。 大分市の上野ヶ丘墓地公園 ◆訪れた人「家族が元気で、ご先祖様のおかげです