きょう午前、愛知県稲沢市と名古屋市西区で住宅火災が相次ぎ、1人が死亡し1人がけがをしました。 【写真を見る】20日朝に愛知県で住宅火災が相次ぐ稲沢市では性別不明の1人の遺体を発見名古屋・西区では20代男性がけが 警察や消防によりますと、きょう午前6時半ごろ稲沢市祖父江町の住宅で、この家に住む82歳の男性から「2階から出火。火事です」などと消防に通報がありました。消防車など7台が駆け付け、火は約1時間後に消