太陽の塔（写真：筆者撮影）筆者の手元に1冊のガイドブックがある。1970年に行われた「EXPO‘70大阪万国博覧会」の公式ガイドだ。定価は300円、発行は「電通」とある。筆者はこの間、数回は引っ越しをしているし、このガイドを買った父は24年も前に死んでいる。しかし、捨てられたり、どこかに紛れることもなく、本棚にひっそりと収まってきた。55年の歳月を経た割には、痛みもそれほどひどくはない。1970年の大阪万博の公式ガイ