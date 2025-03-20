バイエルンOBのリベリー氏＆ロッベン氏が得点を演出ドイツ1部バイエルン・ミュンヘンは3月17日、創立125周年記念の一環として行われた「ベッケンバウアーカップ」にレジェンドを集め挑んだ。なかでも元フランス代表FWフランク・リベリー氏、元オランダ代表FWアリエン・ロッベン氏がタッグを組んだゴールシーンには多くの歓喜の声が寄せられている。バイエルンOBであり、ドイツの名選手フランツ・ベッケンバウアー氏が2024年1月