中国のスマホメーカーXiaomi（シャオミ）はフラッグシップモデル『Xiaomi 15』シリーズの日本発売を2025年3月13日にアナウンス。「Xiaomi 15 Ultra」に搭載される「2億画素」対応の4.3倍望遠カメラなど、その性能はさっそくながら大きな話題を生み出している。その一方、Xiaomiはこんな製品も開発している――。スペイン・バルセロナでの新製品発表会で紹介されたのは、その名も『Xiaomi Electric Scooter 5 Max』。電動キックボー