日本の人気漫画「NARUTO -ナルト」とベティスがコラボスペイン1部レアル・ベティスは3月18日、日本の人気漫画「NARUTO -ナルト」とコラボした特別ユニフォームを発表した。ユニフォームサプライヤーであるデンマークのスポーツメーカー「hummel（ヒュンメル）」との協力により制作。このデザインにファンも「夢のコラボ」「めっちゃ欲しい」と反応し話題を呼んでいる。このユニフォームデザインは、ベティスの国際市場へのブラ