内藤泰弘によるガンアクションコミック『トライガン』を3DCGアニメーションとして再始動させたシリーズの完結編『TRIGUN STARGAZE』の放送時期が2026年に決定し、あわせてティザービジュアルが公開された。 参考：『TRIGUN STAMPEDE』『PUI PUI モルカー』など、優れた映像演出に共通する作家のルーツ 本作の舞台は、『TRIGUN STAMPEDE』で描かれた、世界を巻き込み街ひとつまるごと壊滅状態