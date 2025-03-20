井桁弘恵が19歳当時に投稿した写真がネットニュースになったエピソードを告白した。【映像】社長令嬢と間違えられた問題の写真19日、ABEMAにて人気沸騰中のダンス＆ボーカルグループ・FANTASTICSによるABEMA初冠バラエティ番組『FANTASTICSのイケメンを、壊したい！』♯7が独占配信された。スタジオではゲストの井桁弘恵が、ネットニュースにまつわるエピソードを告白。井桁は祖父母のお家で写真を撮って投稿したところ「普