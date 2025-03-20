かき揚げって、実際に作ってみるとかなり難しい。付け焼刃な技術では、なかなか天ぷら屋さんのような仕上がりにはなりませんよね。と思っていたら、『賛否両論』の笠原シェフが、家庭でも簡単に出来るかき揚げの作り方をYouTubeで紹介していました。なんと、具材はブロッコリーとエビ！本当に簡単に揚がるのでしょうか…!?興味がわいたので、さっそく試してみました。 『この餡は覚えておくといろいろ使えるよ』 笠原さん