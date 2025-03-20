パレスチナ自治区ガザ地区をめぐる停戦交渉が停滞するなか、イスラエル軍は、19日、局所的な地上作戦を開始したと発表しました。イスラエル軍は、19日、ガザ地区中部や南部などで、局所的な地上作戦を開始したと発表しました。ガザ地区を南北に分断する道路「ネツァリム回廊」周辺に地上部隊を再配備したということです。イスラエルは、1月の停戦合意後、この回廊から部隊を撤退させていましたが、今回、ガザ地区の北部と南部の間