第三者委員会によるパワハラなどの認定から一夜明け、兵庫県の斎藤知事は「しっかり時間をかけて報告書を読みたい」と述べました。斎藤知事のパワハラなどの疑惑を調査してきた県の第三者委員会は報告書を提出し、１０の行為を「パワハラ」と認定。元県民局長の告発文書は通報者の保護が求められる公益通報の要件を満たしていて、知事が指示した告発者さがしを「違法」と結論づけました。一夜明け、斎藤知事はまだ報告書を