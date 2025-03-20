天野ちよが、3月18日（火）発売の「週刊SPA!」（扶桑社）の「グラビアン魂」に登場した。 天野ちよ「週刊SPA!」     1994年生まれ、福岡県出身の天野ちよ。ファーストDVDがヒットした彼女は、セカンドDVD『ちよのゆ』が4月30日（水）に発売予定。誌面では、169センチの高身長に94センチのHカップバストというド迫力ボディを披露している。   ＜プロフィール＞ 1994年、福岡県生まれ。T169・B94W61H90。 ファー