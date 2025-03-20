【ソウル聯合ニュース】韓国最大野党「共に民主党」の李在明（イ・ジェミョン）代表は２０日、サムスングループ経営トップの李在鎔（イ・ジェヨン）サムスン電子会長と面会し「これまでと同様にサムスンが経済成長のけん引車の役割を果たすことを願う」としながら「企業がうまくいってこそ国がうまくいき、サムスンが生き残ってこそサムスンに投資した人々もよい暮らしができる」と述べた。サムスングループの就職活動支援事業「