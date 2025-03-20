【ソウル聯合ニュース】韓国の大統領室は尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領の罷免の是非を判断する憲法裁判所の弾劾審判の決定が予想より遅れていることについて、「冷静に待つ」との立場を維持している。尹大統領が釈放された８日から２０日まで、大統領室は首席秘書官会議や安全保障関連会議を開くなどし、憲法裁の決定に備えている。一部では憲法裁の決定が遅れていることを前向きに受け止める雰囲気もある。大統領室関係者は