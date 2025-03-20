市内の刑務所の受刑者が制作した「秋芳洞プレミアムフリーパス」の宣伝ポスター＝山口県美祢市山口県美祢市は、日本最大級の鍾乳洞「秋芳洞」の入場が2025年末まで無料になるレアメタル（希少金属）のチタン製カード「秋芳洞プレミアムフリーパス」の販売を2024年12月に始めた。同市と日本航空、法務省が開発に携わり、1枚2万7500円の意欲作。日航から出向した市職員が地場産業に新たな名物を生み出そうとする試みだ。限定100枚