元AKB48でタレントのみほ（宮崎美穂/31歳）が、マッチングアプリで「8000人とマッチした」人気YouTuber・えびじゃのひろやす（森山弘康/32歳）にアプローチを仕掛けるも、恋愛対象外と受け取れる言葉を向けられ、思わずキスをするシーンがあった。3月19日、ABEMAオリジナル新作恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム〜恋愛強者選挙〜』＃5が放送された。【映像】8000人とマッチした32歳イケメン男性と元アイドルのキ