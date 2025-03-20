菅井友香 菅井友香が、映画『女神降臨』（３月20日公開）に出演。主人公・谷川麗奈を演じるKōki,の同級生で、麗奈をライバル視する川島愛美を演じる。韓国発の大ヒットWEBマンガ「女神降臨」（yaongyi 著）を映画化。本作は前編となる『Before 高校デビュー篇』（３月20日公開）と後編『After プロポーズ篇』（５月１日公開）の二部作。「なりたい自分」を叶えるために、メイクで人生を変えた女の子の‟