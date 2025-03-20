ソニーネットワークコミュニケーションズ提供する「NURO 光」と「REJECT」は、2025日3月21日(金)に、対戦格闘ゲーム「ストリートファイター6」のeスポーツイベント「傀儡杯(くぐつはい) Powered by NURO 光」を開催する。目隠しをしたこく兄・Sasatikk・桃井ルナが「スト6」に挑む「傀儡杯」3月21日開催目隠しをしたこく兄・Sasatikk・桃井ルナが「スト6」に挑む「傀儡杯」3月21日開催「傀儡杯」の最大の特徴は、こく兄さん、Sasat